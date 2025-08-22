Вы точно не знали этого о своем любимце. Интересные факты о котах
Они находятся в тесном сосуществовании с человеком более 9500 лет и являются самым распространенным домашним животным
Коты являются домашними любимцами многих украинцев. Эти животные живут рядом с людьми сотни лет, однако есть факты о котах, которые мало кто знает.
Об этом рассказали в видео канале "Pro Tvaryn". Некоторые из малоизвестных фактов о котах действительно впечатляют.
Кошки не чувствуют сладкий вкус
Организм кошек не нуждается в сахарах. Они являются облигатными хищниками, то есть их организм получает все необходимые питательные вещества из мяса других животных. Поэтому в отличие от людей или всеядных животных у кошек просто нет функционального гена, отвечающего за распознавание сладкого вкуса.
Тело этих животных не имеет ферментов для эффективного усвоения углеводов. Сахар – это общее название группы простых углеводов, таких как глюкоза, фруктоза и сахароза. Поэтому сладкое не только не привлекает кошек, но и может причинить вред — вызвать ожирение, диабет, нарушение метаболизма.
Когда люди угощают кошек мороженым или печеньем, пушистики едят их не из-за "вкусного" сладкого вкуса, а из-за запаха молока или жира.
Мурлыканье кота — лечебное
Этот вибрирующий звук коты издают благодаря работе мышц гортани и голосовых связок. Это не только выражение удовлетворения, но и способ самоуспокоения и коммуникации. Кошки могут мурлыкать, чтобы снять стресс и привлечь внимание.
Кроме того, мурлыканье для кота, это своеобразное лекарство. Вибрации на частоте 25-150 Гц, которые благоприятно влияют на кости и мышцы, облегчают боль и ускоряют восстановление после травм.
Ранее "Телеграф" рассказывал, почему нельзя стричь усы котам. Это высокочувствительные сенсорные органы, которые играют роль в ориентировании животного.