Вы точно не знали этого о своем любимце. Интересные факты о котах

Коты являются домашними любимцами многих украинцев. Эти животные живут рядом с людьми сотни лет, однако есть факты о котах, которые мало кто знает.

Об этом рассказали в видео канале "Pro Tvaryn". Некоторые из малоизвестных фактов о котах действительно впечатляют.

Кошки не чувствуют сладкий вкус

Организм кошек не нуждается в сахарах. Они являются облигатными хищниками, то есть их организм получает все необходимые питательные вещества из мяса других животных. Поэтому в отличие от людей или всеядных животных у кошек просто нет функционального гена, отвечающего за распознавание сладкого вкуса.

Тело этих животных не имеет ферментов для эффективного усвоения углеводов. Сахар – это общее название группы простых углеводов, таких как глюкоза, фруктоза и сахароза. Поэтому сладкое не только не привлекает кошек, но и может причинить вред — вызвать ожирение, диабет, нарушение метаболизма.

Люди считают, что кошки любят мороженое за сладкий вкус

Когда люди угощают кошек мороженым или печеньем, пушистики едят их не из-за "вкусного" сладкого вкуса, а из-за запаха молока или жира.

Мурлыканье кота — лечебное

Этот вибрирующий звук коты издают благодаря работе мышц гортани и голосовых связок. Это не только выражение удовлетворения, но и способ самоуспокоения и коммуникации. Кошки могут мурлыкать, чтобы снять стресс и привлечь внимание.

Кроме того, мурлыканье для кота, это своеобразное лекарство. Вибрации на частоте 25-150 Гц, которые благоприятно влияют на кости и мышцы, облегчают боль и ускоряют восстановление после травм.

