Найлінивіші собаки. ТОП-5 чарівних порід, які не заперечуватимуть проти часу вдома

Вони віддають перевагу невеликим прогулянкам

Багатьом собакам потрібно багато фізичних вправ, та кілька прогулянок на день є абсолютною необхідністю, щоб вони були здоровими та щасливими. Але інші із задоволенням залишаються вдома, тому ідеально підходять для людей, які маломобільні або не бажають відвідувати парк під час дощу чи спеки. Ось п'ять найбільш ледачих порід собак.

Мопс

У порівнянні з іншими собаками в цьому списку, мопс насправді досить жвавий. Але через їхні крихітні розміри швидко втомлюються. Мопси — це маленькі собаки з великими очима та смішними мордочками. Вони відомі своєю приязністю та невимогливістю. Хоча вони можуть бути досить енергійними на прогулянках, вони також знають ціну спокою та затишку вдома.

Бульдог

Бульдоги не створені для фізичних вправ — їм легко стає спекотно та вони швидко втомлюються. Вони також відомі своєю схильністю до валяння на дивані або лежанню на підлозі. Завдяки їхньому спокійному характеру, бульдоги ідеально підходять для власників, які цінують невимогливих собак.

Чау-чау

За даними Американського кінологічного клубу, чау-чау буде активним лише 43 хвилини на день, якщо його залишити напризволяще.

Ньюфаундленд

Ньюфаундленди займатимуться фізичними вправами, лише якщо це справді необхідно – щоб рухати таке велике тіло, як і їхнє, потрібно багато енергії.

Німецький дог

Німецький дог — спокійний і благородний велетень, якого часто називають найбільшим кімнатним собакою. Швидкий біг навколо кварталу, і вони будуть готові полежати на килимі кілька годин.

Ці чарівні собаки можуть бути ідеальними компаньйонами для тих, хто шукає спокійного та розслабленого песика, який буде радувати своїм тихим і смиренним характером. Незалежно від того, яка порода вас приваблює, ви можете бути впевнені, що ваш новий лінивий друг принесе вам безліч радості та затишку.

