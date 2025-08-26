Настоящая "сахарная" бомба. Никогда не давайте эти сладости детям в школу

Школьный перекус должен дать ребенку энергию для обучения и поддержать его здоровье

Сладости дети любят и готовы есть их без остановки, но их нельзя употреблять много. Некоторые из них традиционно дают детям в школу, однако делать этого часто не стоит.

"Телеграф" рассказывает, каких сладостей не должно быть в школьном рюкзаке. Такая пища не принесет пользы ребенку, только пустые калории.

Конфеты, леденцы, мармелад, зефир

Все они содержат множество сахара, искусственные красители и ароматизаторы. Сахар вызывает резкий скачок уровня глюкозы в крови, что дает кратковременный всплеск энергии. После него приходит усталость, сонливость и понижение концентрации. Также эти сладости негативно отражаются на зубной эмали.

Сладкие батончики и магазинное печенье

У большинства из них есть трансжиры, крайне вредные для сердечно-сосудистой системы. Часто в составе таких сладостей – пальмовое масло, которое при чрезмерном потреблении может негативно влиять на здоровье.

Газированные сладкие напитки и пакетированные соки

Это настоящая "бомба" из сахара и кислот. Регулярное употребление таких напитков может привести к избыточному весу, кариесу и нарушениям обмена веществ.

Что давать школьникам вместо опасных сладостей

Хорошее решение – домашняя выпечка, где вы контролируете количество сахара и качество ингредиентов

Перекус должен быть полезным, но нравиться ребенку. Следует выбирать продукты, содержащие "медленные" углеводы и полезные жиры. Хорошая альтернатива вредным сладостям — фрукты (яблоки, груши, бананы и т.п.). Небольшая порция сухофруктов и орехи также хороший выбор.

Магазинное печенье можно заменить домашней выпечкой с умеренным количеством сахара. Можно приготовить овсяное печенье, кексы или сырники.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какое мороженое вредно и для детей и для взрослых. Как выбрать хорошие варианты.