Опасный редкий гость появился в Украине: хищник имеет яркую красную спинку (фото)

Он может укусить

В дикой природе Украины можно встретить немало редких существ, которые обычно остаются незамеченными для людей. Одним из таких стал необычный паук с яркой окраской, которого недавно обнаружили в Винницкой области.

Речь идет о черном эрезусе или "пауке-солнышке". Он привлекает внимание красным брюшком с черными пятнами, как говорится в публикации на Facebook.

Паук черный эрезус

Что это за паук

Паук обитает в грунтовых норах, выстланных паутиной, и охотится благодаря своеобразному "паутинному капкану". Самки черного эрезуса могут вырастать до 8-15 миллиметров, а самцы — около 4-6 миллиметров.

В его рационе — насекомые, в частности жуки, кузнечики и гусеницы. Хотя этот вид неагрессивен, чувствуя угрозу, он может укусить.

Опасен ли он

Укус "паука-солнышка" очень болезненный и сопровождается онемением. Со временем на месте поражения появляется отек, зуд, скованность в движениях и боль при прикосновении. Симптомы могут длиться от двух дней до недели.

Яд паука не является смертельным, однако иногда вызывает интоксикацию — тошноту, рвоту и головную боль. В случае укуса нужно обратиться за помощью.

Ареал распространения и размножения паука

Он преимущественно встречается в Южной и Восточной Европе, включая Украину, но преимущественно в южных и центральных регионах. А размножается он в теплых, сухих и открытых местах, обычно на степных участках, опушках, на краях полей, лугах и в щелях между камнями.

