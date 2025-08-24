В Украине водится редкая ящерица без ног: она может вырастать до полуметра (фото)

Она полностью безопасна для человека

Украинская природа снова удивила, ведь в одной из областей местные жители заметили редкого представителя дикой фауны, похожего на змею.

Этим существом оказалась веретеница ломкая. Ее часто путают со змеей через длинное тело без лап, но на самом деле она принадлежит к семье ящериц, как говорится в публикации "Северные ворота" в Facebook.

Маленькая ящерица

Что это за существо

Длина тела этого существа обычно достигает 40-50 см, половина из которого составляет хвост. Кожа гладкая, блестящая, бурого или золотисто-коричневого цвета, без характерных для змей рисунков. Голова небольшая, с малозаметными глазами и крохотными веками – именно это отличает ее от змеи.

Веретенница ломкая

Веретеница распространена в Европе, в том числе и в Украине. Ее можно встретить на опушках, в кустарниках, на лугах, в садах и даже на огородах. Она предпочитает влажные места и обычно ведет скрытый образ жизни, прячась под листьями, камнями и т.д.

Веретенница ломкая

Эта ящерица – настоящий помощник садоводов и огородников. Она питается улитками, мелкими насекомыми, личинками и другими вредителями, которые наносят урон урожаю. Однако для людей она абсолютно безопасна, ведь не кусается, не ядовита и всегда убегает, если видит опасность.

В то же время, у нее есть одна особенность — сбрасывать хвост в случае опасности, который со временем отрастает снова.

