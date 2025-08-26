Небезпечний рідкісний гість з'явився в Україні: хижак має яскраву червону спинку (фото)

Він може вкусити

У дикій природі України можна зустріти чимало рідкісних істот, які зазвичай залишаються непоміченими для людей. Одним із таких став незвичний павук із яскравим забарвленням, якого нещодавно виявили у Вінницькій області.

Мовиться про чорного ерезуса чи "павука-сонечко". Він привертає увагу червоним черевцем із чорними плямами, як йдеться у публікації на Facebook.

Павук чорний ерезус

Що то за павук

Павук мешкає у ґрунтових норах, вистелених павутиною, та полює завдяки своєрідному "павутинному капкану". Самки чорного ерезуса можуть виростати до 8-15 міліметрів, а самці — близько 4-6 міліметрів.

У його раціоні — комахи, зокрема жуки, коники та гусінь. Хоча цей вид неагресивний, відчуваючи загрозу, він може вкусити.

Чи небезпечний він

Укус "павука-сонечка" дуже болючий і супроводжується онімінням. Згодом на місці ураження з’являється набряк, свербіж, скутість у рухах і біль під час дотику. Симптоми можуть тривати від двох днів до тижня.

Отрута павука не є смертельною, проте іноді викликає інтоксикацію — нудоту, блювоту та головний біль. У разі укусу потрібно звернутися по допомогу.

Ареал розповсюдження та розмноження павука

Він переважно зустрічається у Південній та Східній Європі, включно з Україною, але переважно в південних та центральних регіонах. А розмножується він у теплих, сухих та відкритих місцях, зазвичай на степових ділянках, узліссях, на краях полів, луках та в щілинах між камінням.

