Посреди Одессы заметили хищницу. Чувствовала себя как дома и даже немного попозировала (видео)

Елена Руденко
Животное вело себя спокойно
Животное вело себя спокойно. Фото Коллаж "Телеграф"

Она просто бежала по делам

Лисы все чаще появляются в украинских городах. Прошлым летом одна из них воровала тапки отдыхающих на пляже в Одессе, а теперь лиса разгуливает по центральной части этого города.

Видео с лисицей, бегающей по Французскому бульвару, опубликовал Telegram-канал "Одесса INFO". "Как дома", — отметили там.

На кадрах оживленная лисичка, подбежала к мусорным контейнерам, однако не проявила никакого интереса к ним. Она обратила внимание на того, кто снимал ее на видео. Животное немного посмотрело на оператора и побежало дальше по своим делам. Видно, что маршрут ему знаком, люди не пугают. Лиса вела себя спокойно и сдержанно, как обычная уличная собака, привыкшая жить рядом с людьми.

Почему лисы начали появляться в больших городах

Как пояснил "Телеграфу" ведущий научный сотрудник Института зоологии НАН, кандидат биологических наук Виталий Смаголь, лисы становятся ближе к людям не только в Украине, но и по всей Европе. Животные приспосабливаются к новым условиям. В Украине на это также влияет запрет на охоту, в результате чего популяция лис увеличилась.

Чем можно заразиться от лисы

Смаголь объяснил, что лисицы – естественный "резервуар" для бешенства. До года у них заболевание протекает бессимптомно, а после может появиться слюнотечение, страх света, воды и т.д. Но даже клиническая картина бешенства у лис достаточно смазана. Больная бешенством лиса обычно живет не более 7-10 дней после появления первых симптомов. Чтобы избежать заражения надо держаться от хищников как можно дальше.

Также биолог рассказал "Телеграфу", что делать при встрече с лисой с бешенством. Эти животные, как правило, избегают контакта с людьми, однако зараженные бешенством особи могут напасть.

