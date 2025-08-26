Мечта каждой модницы СССР. В Украине продают советский "дайсон" за немалые деньги

Его производили в 1970-1980-х годах

В советские времена дефицита женщины о многом мечтали и это касалось не только украшений, а даже бытовых вещей. К примеру, фена, который сейчас продают за немалые деньги.

Соответствующее объявление опубликовали на портале по продаже подержанных вещей. Советский фен продают за 5 000 грн.

Автор объявления подчеркнул, что цена обусловлена советским производством для ценителей настоящего качества. За 5 тысяч продают антикварный фен "Русалка — 2М". На нем указаны следующие данные: ФРГ 8,0/2, ГОСТ 22314-84, 1/0,5 ч 220 В~50 Гц, 350 Вт.

Фен работает, в достаточно хорошем состоянии, без сколов или царапин, желтого цвета. Имеет две скорости подачи воздуха.

Заметим, что фен "Русалка-2М" выпускался в 1970-1980-х годах на предприятиях СССР. Он имеет пластиковый корпус и мощность 400–600 Вт. В стандартной упаковке должны быть насадки для укладки.

Фен "Русалка-2М"

Если сравнивать этот фен с современными, которые стоят примерно 5 тысяч, если не дешевле, то возникает немало вопросов. Современные фены имеют мощность 1600–2400 Вт, а профессиональные – до 3000 Вт. У них есть 3–6 режимов вместе с холодным обдувом и работают они значительно тише.

Заметим, что в СССР было не так много фенов и в то время они считались чуть ли не нанотехнологиями, как сейчас, например, Dyson. Этот фен в последнее время стал атрибутом большого количества модниц, которых поражает не только его бесшумная работа, но и мощность, возможность крутить волосы и т.д.

Dyson

