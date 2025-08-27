Глубоко в душе кот: в Херсоне живет пес со странной привычкой (видео)

В Херсоне живет пес, который ведет себя по меньшей мере странно. Он любит лежать на крышах припаркованных автомобилей.

Непонятно, как он туда залазит, – надеемся, без ущерба для авто. Курьезное видео появилось в сети.

Комментаторы публикации предполагают, что животное просто догадалось, что сверху лучше обзор, и таким образом исполняет обязанности по охране территории.

Также украинцы отмечают, что это кошачья привычка, а значит пес глубоко в душе является котом.

Другие интернет-подписчики назвали его РЭБом и представителем ОСМД (Объединения совладельцев многоквартирного дома – ред.).

В комментариях отметили, что главное, чтобы к этому нормально относились владельцы автомобилей.

