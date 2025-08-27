Погода была против, но украинцы победили. В сети хвастаются помидорами-великанами (фото)

Лето было трудным для этой культуры

Помидоры очень любят в Украине, но для многих они не просто вкусная еда, а настоящее увлечение. Люди выращивают разные экзотические сорта и пытаются вырастить огромные помидоры.

Украинцы хвастаются своим урожаем томатов. "Телеграф" собрал фото особо впечатляющих экземпляров, которые люди публикуют в соцсетях.

Это лето было тяжелым для помидоров

В этом году погода была не очень благосклонна к томатам. Из-за холодного и влажного лета людям пришлось приложить немало усилий, чтобы кусты плодоносили, а урожай не пропал. Помидоры теплолюбивы и чувствительны к чрезмерной влажности. Оптимальная температура для выращивания этой культуры 20-25 градусов днем и 18-20 ночью.

Если столбики термометров опускаются ниже 15 градусов тепла, томат прекращает цветение, а при температуре ниже +10 останавливается в росте. Чрезмерная влажность приводит к слипанию пыльцы, что препятствует самоопылению и формированию плодов. Кроме того, избыток влаги в почве приводит к загниванию корневой системы и создает идеальные условия для развития уничтожающих урожай грибковых заболеваний.

Даже в таких условиях украинцы вырастили настоящих великанов

Все лето украинцы ухаживали и спасали свои помидоры. Многим удалось вырастить просто гигантские экземпляры. Они публикуют фото своих достижений: помидор сорта Гигант Напа весом 1 235 гр, Кинг Конг 923 гр, и много других впечатляющих красных и не только великанов.

