"Укрзализныця" закинула пассажиров на три года вперед. Фото "машины времени"

Пассажиры зафиксировали курьезный момент

Укрзализныця способна удивлять не только трудностями с покупкой билетов, что стало настоящим бедствием этим летом. Украинец увидел в вагоне "машину времени".

Интересное фото опубликовал пользователь Андрей Киселев на своей Facebook-странице. Снимок сделан в электропоезде Славутич-Киев. На электронном табло, показывающем время, дату и температуру, произошел сбой: вместо актуальной даты на нем высветился 2028 год — 10 марта. Зеркальное отображение ошибки на отблеске на потолке придает картине сюрреализма.

Машина времени существует и работает! Укрзализныця настроила ее в вагоне электропоезда Славутич-Киев! К сожалению, не успел выбежать и посмотреть, что там изменилось в стране, - подписал фото автор

Ничего необычного – просто мартовский вечер 2028 года в вагоне УЗ

Стоит отметить, что в море негатива по отношению к Укрзализныце из-за плохой работы сервисов по продаже билетов, случаются и приятные удивления. Один из пассажиров недавно показал необычный туалет в вагоне. Он чистый, просторный, с большим зеркалом и подсветкой. Но особенно поразило украинцев, что это туалет в обычном купейном вагоне.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что журналисты выяснили, почему невозможно купить билеты на поезда. Даже с верификацией через "Дію" перекупщики все равно успевают скупить их до того, как они могут попасть в руки простых пассажиров.