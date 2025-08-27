Жевали жир и дерево, а бабл гам был только в мечтах: какие жвачки делали в СССР

Удивительные вкусы и необычные решения

Жевательные резинки в СССР никогда не отличались разнообразием вкусов. Знали ли вы, что в те времена детям давали жевать свиной жир или даже смолу из деревьев?

Об этом "Телеграф " рассказал Сергей Коновал. По его словам, в детстве не существовало жвачек, которые сейчас можно найти в каждом магазине.

"Когда в семье резали свинью, родители всегда вырезали куски жира и давали нам. Мне по вкусу это казалось отвратительным, поэтому я добавлял мед или сок из варенья, поэтому оно было вкусное", — вспоминает Сергей.

Такой деликатес получали даже малыши, у которых не прорезались зубы: чтобы уменьшить боль в деснах, им давали сосать кусочек жира.

В подростковом возрасте появилось другое развлечение. Дети рвали на деревьях смолу и жевали ее.

"Мы ходили с друзьями во фруктовые сады и собирали горстями. Потом еще несколько дней можно было наслаждаться вкусом", – рассказывает мужчина.

Смола на дереве

Лишь потом советские подростки узнали, что такое настоящая жевательная резинка. Ее иногда передавали из-за границы, и это было целым событием.

"Самое ярко помню вкус мятной резинки, она была в виде тонких пластинок", – говорит Сергей.

Речь идет о Wrigley’s Spearmint и Doublemint, брендах, появившихся еще в 1891 году. Во время Второй мировой войны из-за дефицита сырья компания выпускала жвачки только для американских солдат. В советских магазинах эти резинки появились только в 90-х, а массово начали продаваться уже в 2000-х.

Жвачка Doublemint. Фото — maximum.fm

Какие еще жвачки продавали в 90-х

Жевательная резинка "Дональд" появилась в советских магазинах еще в 1980-х годах как один из первых подобных продуктов на территории СССР. По неофициальным сведениям эту жвачку распространяли подпольно, реализуя исключительно детям по завышенным ценам.

Особенностью "Дональда" были вкладыши с комиксами о Дональде Даке — персонаже, который тогда еще не был знаком советским детям. Именно эти картинки, а не сама жвачка, привлекали юных покупателей. Однако к началу 1990-х годов производитель прекратил деятельность, и с тех пор никто больше не видел эту легендарную жвачку на прилавках.

Жевательная резинка "Дональд". Фото — maximum.fm

Жевательная резинка Turbo изначально выпускалась с насыщенным персиковым вкусом. Позже ассортимент расширился другими фруктовыми вариантами, однако персиковая версия так и осталась наиболее востребованной. Продукцию производила турецкая компания Kent Gida.

Особую привлекательность жвачке придавали вкладыши с яркими изображениями спортивных автомобилей и мотоциклов. Именно благодаря этим коллекционным наклейкам Turbo быстро завоевала расположение детской аудитории и стала настоящим хитом среди школьников.

Жевательная резинка Turbo. Фото — maximum.fm

Жевательные резинки 1990-х годов запомнились еще одним турецким брендом с романтическим названием Love is. Примечательно, что эта продукция сохраняет популярность и сейчас. Сегодня влюбленные юноши дарят их своим избранницам, а дети коллекционируют комиксы с милыми надписями.

Впрочем, в начале выпуска эта романтическая жвачка была ориентирована исключительно на девочек. Мальчики обычно игнорировали "сладкие" послания на вкладышах – их интересовала разве что сама резинка, из которой прекрасно надувались пузырьки.

Love is. Фото — maximum.fm

Hubba Bubba – торговая марка жевательной резинки от компании Wrigley’s. Хубба Бубба отличается самобытным вкусом и необычной формой выпуска. Главной особенностью продукта есть возможность создавать воздушные пузыри поразительных размеров.

Линейка жевательных резинок Хубба Бубба включает в себя 15 различных вариантов. Бренд пользуется широкой популярностью и признанием во многих странах мира и по сей день.

Хубба Бубба. Фото — maximum.fm

Ранее "Телеграф" писал, кому давали право для первого звонка.