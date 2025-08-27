Жували жир і дерево, а бабл гам був лише у мріях: які жуйки робили в СРСР

Дивні смаки та незвичні рішення

Жувальні гумки в СРСР ніколи не відрізнялися різноманіттям смаків. А чи знали ви, що в ті часи дітям давали жувати свинячий жир або навіть смолу з дерев?

Про це "Телеграфу" розповів Сергій Коновал. За його словами, у дитинстві не існувало жуйок, які зараз можна знайти в кожному магазині.

"Коли в родині різали свиню, батьки завжди вирізали шматки жиру й давали нам. Мені на смак це здавалося огидним, тому я додавав мед, або сік з варення, тому воно було смачне", – згадує Сергій.

Такий "делікатес" отримували навіть малюки, у яких не прорізалися зуби: щоб зменшити біль у яснах, їм давали смоктати шматочок жиру.

У підлітковому віці з’явилася інша розвага. Діти рвали на деревах смолу й жували її.

"Ми ходили з друзями у фруктові сади та збирали жменями. Потім ще кілька днів можна було насолоджуватись смаком", – розповідає чоловік.

Смола на дереві

Лише згодом радянські підлітки дізналися, що таке справжня жувальна гумка. Її іноді передавали з-за кордону, і це було цілою подією.

"Найяскравіше пам’ятаю смак м’ятної гумки, вона була у вигляді тонких пластинок", – говорить Сергій.

Йдеться про Wrigley’s Spearmint та Doublemint, бренди, які з’явилися ще в 1891 році. Під час Другої світової війни через дефіцит сировини компанія випускала жуйки лише для американських солдатів. У радянських магазинах ці гумки з’явилися лише в 90-х, а масово почали продаватися вже у 2000-х.

Жуйка Doublemint. Фото - maximum.fm

Які ще жуйки продавали у 90-х

Жувальна гумка "Дональд" з'явилася в радянських магазинах ще у 1980-х роках як один із перших подібних продуктів на теренах СРСР. За неофіційними відомостями, цю жуйку розповсюджували підпільно, реалізуючи виключно дітям за завищеними цінами.

Особливістю "Дональда" були вкладиші з коміксами про Дональда Дака — персонажа, який тоді ще не був знайомий радянським дітям. Саме ці картинки, а не сама жуйка, приваблювали юних покупців. Проте до початку 1990-х років виробник припинив діяльність, і відтоді ніхто більше не бачив цієї легендарної жуйки на прилавках.

Жувальна гумка "Дональд". Фото - maximum.fm

Жувальна гумка Turbo спочатку випускалася з насиченим персиковим смаком. Пізніше асортимент розширився іншими фруктовими варіантами, проте персикова версія так і залишилася найбільш затребуваною. Продукцію виробляла турецька компанія Kent Gida.

Особливу привабливість жуйці надавали вкладиші з яскравими зображеннями спортивних автомобілів та мотоциклів. Саме завдяки цим колекційним наклейкам Turbo швидко завоювала прихильність дитячої аудиторії та стала справжнім хітом серед школярів.

Жувальна гумка Turbo. Фото - maximum.fm

Жувальні гумки 1990-х років запам'яталися ще одним турецьким брендом з романтичною назвою Love is. Примітно, що ця продукція зберігає популярність і нині. Сьогодні закохані юнаки дарують їх своїм обраницям, а малеча колекціонує комікси з милими написами.

Втім, на початку випуску ця романтична жуйка була орієнтована виключно на дівчаток. Хлопчики зазвичай ігнорували "солодкі" послання на вкладишах — їх цікавила хіба що сама гумка, з якої чудово надувалися бульбашки.

Love is. Фото - maximum.fm

Hubba Bubba — торгова марка жувальної гумки від компанії Wrigley's. Хубба Бубба відзначається самобутнім смаком та незвичайною формою випуску. Головною особливістю продукту є можливість створювати повітряні бульбашки вражаючих розмірів.

Лінійка жувальних гумок Хубба Бубба включає 15 різних варіантів. Бренд користується широкою популярністю та визнанням у численних країнах світу і донині.

Хубба Бубба. Фото - maximum.fm

