Никакого блата и пересдач. Как в СССР наказывали двоечников

Правила дисциплинировали, но одновременно создавали психологическое давление

В советской школе учащиеся, не усваивавшие материал, оказывались под строгим контролем. В отличие от современной практики, когда детям пытаются помочь дополнительными занятиями или репетиторами, в СССР требования были жесткими.

"Телеграф" расскажет, что в СССР делали с двоечниками. А также, какие суровые условия в отношении школьников действовали в то время.

Следует отметить, что если у ученика были плохие оценки, их могли оставить еще на один год в том же классе. Более того, учеников не переводили в следующий класс, пока они не выполняли всю программу.

Старшеклассникам, работавшим или не справлявшимся с учебой, предлагали вечерние школы и школы рабочей и сельской молодежи. Там можно было совмещать работу с образованием или наверстать пропущенное. Учителя также проводили дополнительные уроки, но главный принцип оставался неизменным — выпускник должен был знать программу на уровне, установленном государством.

Такие правила дисциплинировали, но в то же время создавали психологическое давление. Оставление на второй год считалось серьезным замечанием к успешности и могло повлиять на дальнейшее обучение или поступление в вуз.

