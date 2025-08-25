Об этом мечтали все родители в СССР. Кому давали право для первого звонка

Право на эту почетную миссию получали не случайные дети

Первое сентября всегда ассоциируется со школой, ведь в этот день проходила линейка. Для первоклассников раздавался их первый звонок, а для старшеклассников последний первый звонок.

"Телеграф" расскажет, кому давали право подавать первый звонок на линейке. А также действует ли это сейчас в украинских школах.

В советские времена этот момент был особенным, и для многих родителей – даже мечтой. Ведь не каждому выпадало право вынести звонок перед всей школой. По традиции это делала пара: маленькая первоклассница на руках у старшеклассника. Девочка звонила в колокольчик, а старшеклассник нес ее по школьному двору.

Первый звонок СССР

Право на эту почетную миссию получали не случайные дети. Обычно это был отличник, активист, победитель олимпиад или дети тех, кого в школе хорошо знали: уважаемые учителя, работники или состоятельные родители. Для семей это было настоящей гордостью – фото с колокольчиком становилось семейной реликвией.

Несмотря на то, что со времен СССР прошло много лет, эта традиция жива и сегодня – в школах до сих пор первого сентября звонок раздается из рук маленькой первоклассницы и старшего ученика.

