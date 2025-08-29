Этот десерт был знаком каждому: что сейчас редко встретишь на столе

Для этого десерта брали печенье и масло

В советское время одним из самых популярных десертов на домашних кухнях было не только печенье с маслом, но и сладкая колбаса. Ее не нужно было выпекать, а просто положить в морозильную камеру.

Сладкая колбаса выглядела как обычная колбаска, нарезанная на ломтики. Основными ингредиентами были песочное печенье, масло, какао, сахар и иногда измельченные грецкие орехи, как напоминает "Телеграф".

Как готовили сладкую колбасу

Готовили десерт так: печенье разламывали в мелкие кусочки, смешивали с растопленным маслом, сахаром и какао, добавляли орехи, формировали массу в виде колбаски и заворачивали в фольгу или пергамент. Затем десерт оставляли в морозильной камере до застывания, после чего нарезали на порции.

Как выглядит блюдо

Это сладкое блюдо нравилось многим, особенно детям. В то же время, некоторые считали его слишком жирным или сладким, ведь там было растопленное масло.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в советские времена было одно популярное лакомство, которое сейчас редко кто будет есть. Оно было очень простое, ведь брали только хлеб, сахар или соль.