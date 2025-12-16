Целый год будете бесталанны: строгие запреты на 16 декабря

Узнайте, что лучше не делать в этот день, чтобы не навлечь беду

Сегодня, 16 декабря, по новоюлианскому церковному календарю, православные христиане и греко-католики чтят память святого пророка Аггея. До Нового года осталось 15 дней.

Святой Аггей жил примерно за 500 лет до Рождества Христова. Это был период после возвращения евреев из вавилонского плена, когда Иерусалим был частично разрушен и нуждался в восстановлении. Пророк призвал народ и власть не откладывать восстановление Храма, напоминал о важности веры и преданности Богу.

Его пророчества были простыми, но глубокими. Святой Аггей призвал евреев быть последовательными в своей вере, не уделять внимания материальным заботам больше, чем духовным обязанностям, и не откладывать благие дела на потом. Его слова преследовали не только восстановление физической святыни, но и моральной целостности народа.

Традиции и приметы 16 декабря

В народном календаре этот день называли Агеев день или Зимоуказатель, поскольку погодные явления, отмеченные в это время, считали знаком предсказания для ближайшего будущего.

на деревьях иней — ждите мороз;

сильный мороз в этот день — холод будет продолжаться до Крещения;

снегири активны 16 декабря — возможно потепление;

сильный ветер — в следующем году будет плохой урожай;

выпал снег в этот день – холод будет продолжительным.

Снегири сидят на ветке. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Что нельзя делать 16 декабря

лениться или бездельничать — лень может навлечь неудачи на весь следующий год;

ссориться, злословить – такие поступки могут отдалять от благословения;

употреблять алкоголь или чрезмерно развлекаться — поскольку идет пост, это противоречит церковной практике воздержания и молитвы;

отказывать в помощи – так можно отпугнуть удачу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выбрать подарок для подруги, от которого она будет плакать от счастья. Мы собрали вам идеи на любой бюджет.