Краснокнижная птица просто гуляла на одном из пляжей Украины: она напоминает орла (фото)

Марина Бондаренко
Читати українською
На пляже Одесщины увидели редкую птицу
На пляже Одесщины увидели редкую птицу. Фото Коллаж "Телеграфа"

Эта птица является "санитаром" в природе

На Одесщине увидели редкую птицу, которая прогуливалась по берегу. Она занесена в Красную книгу.

В Научном природном парке "Тузловские лиманы" заметили коршуна черного, как сообщили в "Одесской жизни". Эта птица принадлежит к семейству ястребовых.

Коршун черный
Коршун черный гуляет по пляжу

Что это за птица

Коршун черный — это средняя по размеру хищная птица с размахом крыльев до полутора метров. Его оперение темно-бурое, почти черное, с легким рыжим оттенком, а хвост имеет характерную вильчатую форму, благодаря которой птицу легко узнать в небе. Его голова немного светлее туловища, глаза желтые, а клюв крепкий и загнутый.

Птица коршуна черный
Молодой коршун черный

Обитает этот вид преимущественно у водоемов – рек, озер и морских побережий. Питается грызунами, рыбой, мелкими птицами и стервой. В экосистеме играет роль "санитара", ведь помогает поддерживать естественный баланс.

Птица коршуна черный
Как выглядит птица коршуна черный

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что украинские защитники спасли яркую птицу с подбитым крылом. Это существо живет во всех регионах нашей страны, кроме высокогорья Карпат, поэтому встретить такую птицу очень легко.

#Птицы #Животные #Редкие