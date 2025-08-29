Новый сосед: бойцы спасли яркую птицу с подбитым крылом (фото, видео)

Птицу выхаживают, кормят и даже делятся видео с новым другом.

Необычная птица с ярким чубом и длинным тонким клювом теперь живет в блиндаже украинских военных. Его нашли с перебитым крылом, поэтому теперь лечат и откармливают. Это евразийский удод.

Видео в ТикТоке поделился пользователь max.cloud21. Мужчина рассказал, что птицу нашли в траве с подбитым крылом. Забрали в блиндаж, накормили, напоили водой.

Теперь удод понемногу приходит в себя — и, кажется, начинает доверять. Позже пользователь опубликовал фото, где птица спокойно сидит у него на плече.

Украинский военный с удодом на плечи

В Украине удод живет почти повсюду, кроме высокогорья Карпат, выбирая открытые участки с деревьями, садами, полями и опушками. Гнезда вьет в дуплах, трещинах в скалах или даже развалинах.

Удоды питаются преимущественно насекомыми, их личинками и куколками, но могут лакомиться и пауками. Иногда ловят даже мелких лягушек, ящериц и змей. Клювом они раскапывают землю, навоз или ветхую древесину в поисках добычи.

Удода считали священной птицей в Египте, по легенде, они охраняли покои царя Соломона. Обороняясь, эти птицы могут испускать зловонную жидкость. В Украине удодов берегли, ведь он уничтожает вредных насекомых. По одному из преданий, удод был королем птиц, но захотел стать богом. За это его наказали — ходить с чубом, а не короной и вонять.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине заметили редкую птицу. В комментариях его сравнили с гибридом аиста и комара.