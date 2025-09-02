На Волыни нашли уникального охотника на насекомых: что это за крошечный хищник (фото)

Он растет в некоторых болотах и месторождениях

На Волыни обнаружили редкое растение. Оно имеет яркие цветки, похожие на одуванчик, только на них есть сок, который привлекает насекомых.

На территории национального природного парка "Припять-Стоход" впервые зафиксировали редкое растение — росянку круглолистную. Это многолетнее насекомоядное растение, которое получает из насекомых важные для себя питательные вещества: соли натрия, калия, магния, фосфор и азот, как пояснил пользователь Facebook.

Росичку круглолистую увидели на Волыни

Для справки

Росянка круглолистная растет на сфагновых болотах и торфяниках. Визуально она выглядит как небольшая розетка с круглыми листьями, покрытыми клейкими капельками, с помощью которых она ловит насекомых. Цветы у растения небольшие, нежные, обычно розового или белого оттенка.

Как выглядит сфагновое болото

Для человека росянка круглолистная абсолютно безопасна — она не ядовита и не представляет никакой угрозы.

Ареал происхождения этого растения охватывает северную Европу и Азию, а на территории Украины оно считается редким и охраняется.

