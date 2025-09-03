Категорически не делайте этого 3 сентября, чтобы не остаться без денег и новых возможностей

Не забывайте придерживаться сегодня главных запретов и традиций

В среду, 3 сентября, православные и греко-католики чтят память священномученика Анфима, епископа Никомидийского. По старому стилю этот праздник припадал на 16 сентября.

Священномученик Анфим, епископ Никомидийский — христианский епископ III–IV века, который пострадал за веру при гонениях на христиан в Никомедии. Он проповедовал христианство, помогал верующим и за это был мученически убит.

Что можно делать 3 сентября:

В этот день верующие молятся мученику Анфиму, епископу Никомидийскому и просят о стойкости духа и защите от бед;

Сегодня хорошее время для завершения важных дел и приведения в порядок домашних забот;

Следует проявлять доброту, щедрость, заниматься благотворительностью;

В этот день можно строить планы на ближайшее время и укреплять отношения с близкими, поскольку удача вам будет сопутствовать.

Что нельзя делать 3 сентября:

Не стоит в этот день ссориться, провоцировать конфликты, проявлять жадность, злость, потому что это нарушает гармонию в доме;

Нельзя сегодня брать и давать в долг деньги, иначе можно до конца года оказаться в затруднительном финансовом положении;

Лучше не откладывать важные дела, чтобы не упустить новые возможности и не навлечь беду;

Нельзя сегодня нарушать обещания и обязательства, чтобы не разрушить отношения и не лишиться поддержки.

