Категорически не делайте этого 3 сентября, чтобы не остаться без денег и новых возможностей
Не забывайте придерживаться сегодня главных запретов и традиций
В среду, 3 сентября, православные и греко-католики чтят память священномученика Анфима, епископа Никомидийского. По старому стилю этот праздник припадал на 16 сентября.
"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!
Священномученик Анфим, епископ Никомидийский — христианский епископ III–IV века, который пострадал за веру при гонениях на христиан в Никомедии. Он проповедовал христианство, помогал верующим и за это был мученически убит.
Что можно делать 3 сентября:
- В этот день верующие молятся мученику Анфиму, епископу Никомидийскому и просят о стойкости духа и защите от бед;
- Сегодня хорошее время для завершения важных дел и приведения в порядок домашних забот;
- Следует проявлять доброту, щедрость, заниматься благотворительностью;
- В этот день можно строить планы на ближайшее время и укреплять отношения с близкими, поскольку удача вам будет сопутствовать.
Что нельзя делать 3 сентября:
- Не стоит в этот день ссориться, провоцировать конфликты, проявлять жадность, злость, потому что это нарушает гармонию в доме;
- Нельзя сегодня брать и давать в долг деньги, иначе можно до конца года оказаться в затруднительном финансовом положении;
- Лучше не откладывать важные дела, чтобы не упустить новые возможности и не навлечь беду;
- Нельзя сегодня нарушать обещания и обязательства, чтобы не разрушить отношения и не лишиться поддержки.
