Категорично не робіть цього 3 вересня, щоб не залишитися без грошей та нових можливостей

Не забувайте дотримуватися сьогодні головних заборон та традицій

У середу, 3 вересня, православні та греко-католики вшановують пам’ять священномученика Анфіма, єпископа Нікомідійського. За старим стилем це свято припадало на 16 вересня.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Священномученик Анфім, єпископ Нікомідійський — християнський єпископ III-IV століття, який постраждав за віру при гоніннях на християн у Нікомедії. Він проповідував християнство, допомагав вірянам і помер мученицькою смертю.

Що можна робити 3 вересня:

Цього дня віряни моляться мученикові Анфіму, єпископу Нікомідійському і просять про стійкість духу та захист від бід;

Сьогодні гарний час для завершення важливих справ та упорядкування домашніх турбот;

Слід виявляти доброту, щедрість, займатися благодійністю;

Цього дня можна будувати плани на найближчий час та зміцнювати стосунки з близькими, оскільки удача вас супроводжуватиме.

Що можна і не можна робити 3 вересня

Що не можна робити 3 вересня:

Не варто цього дня сваритися, провокувати конфлікти, виявляти жадібність, злість, бо це порушує гармонію у домі;

Не можна сьогодні брати й позичати гроші, інакше можна до кінця року опинитися у скрутному фінансовому становищі;

Краще не відкладати важливі справи, щоб не проґавити нові можливості й не накликати лиха;

Не можна сьогодні порушувати обіцянки та зобов’язання, щоб не зруйнувати стосунки та не втратити підтримку.

Раніше "Телеграф" писав раніше, коли в Україні відзначають День бабусі 2025 року. Не забудьте підготувати подарунки.