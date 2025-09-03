Категорично не робіть цього 3 вересня, щоб не залишитися без грошей та нових можливостей
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Не забувайте дотримуватися сьогодні головних заборон та традицій
У середу, 3 вересня, православні та греко-католики вшановують пам’ять священномученика Анфіма, єпископа Нікомідійського. За старим стилем це свято припадало на 16 вересня.
"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!
Священномученик Анфім, єпископ Нікомідійський — християнський єпископ III-IV століття, який постраждав за віру при гоніннях на християн у Нікомедії. Він проповідував християнство, допомагав вірянам і помер мученицькою смертю.
Що можна робити 3 вересня:
- Цього дня віряни моляться мученикові Анфіму, єпископу Нікомідійському і просять про стійкість духу та захист від бід;
- Сьогодні гарний час для завершення важливих справ та упорядкування домашніх турбот;
- Слід виявляти доброту, щедрість, займатися благодійністю;
- Цього дня можна будувати плани на найближчий час та зміцнювати стосунки з близькими, оскільки удача вас супроводжуватиме.
Що не можна робити 3 вересня:
- Не варто цього дня сваритися, провокувати конфлікти, виявляти жадібність, злість, бо це порушує гармонію у домі;
- Не можна сьогодні брати й позичати гроші, інакше можна до кінця року опинитися у скрутному фінансовому становищі;
- Краще не відкладати важливі справи, щоб не проґавити нові можливості й не накликати лиха;
- Не можна сьогодні порушувати обіцянки та зобов’язання, щоб не зруйнувати стосунки та не втратити підтримку.
Раніше "Телеграф" писав раніше, коли в Україні відзначають День бабусі 2025 року. Не забудьте підготувати подарунки.