Перекус на пляже стал "роскошью": это лакомство продают по 100 гривен за штуку (видео)

Одной штукой почти не наешься

Отдых на море традиционно ассоциируется с вареными креветками и ароматной кукурузой, но этим летом цена на любимые летние вкусности удивила отдыхающих.

На пляже Черноморска Одесской области продавцы предлагают кукурузу по 80–100 гривен за штуку. Об этом сказал блоггер в ТикТок "new4mato".

В комментариях пользователи отмечают, что в том же Черноморске можно найти более дешевые варианты — по 30–35 гривен за початок, если знать "правильные места".

В комментариях делятся лайфхаками

Для сравнения, у "Сільпо" свежая, еще невареная кукуруза стоит значительно дешевле — от 16,9 гривны за кочан.

сколько стоит кукурдза в магазинах

Так что переплата на пляже достигает в несколько раз, и это лишь за то, чтобы полакомиться вкусностями прямо у моря.

Хотя сам автор говорит, что это вполне адекватная цена за вкусную кукурузу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на пляже недешевые не только вкусности, но и еще некоторые услуги. В Одесской области стоимость пользования общественным туалетом достигла 50 гривен с человека за один раз. В комментариях под видео сразу стали обсуждать эту тему.