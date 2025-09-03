Перекус на пляже стал "роскошью": это лакомство продают по 100 гривен за штуку (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Одной штукой почти не наешься
Отдых на море традиционно ассоциируется с вареными креветками и ароматной кукурузой, но этим летом цена на любимые летние вкусности удивила отдыхающих.
На пляже Черноморска Одесской области продавцы предлагают кукурузу по 80–100 гривен за штуку. Об этом сказал блоггер в ТикТок "new4mato".
В комментариях пользователи отмечают, что в том же Черноморске можно найти более дешевые варианты — по 30–35 гривен за початок, если знать "правильные места".
Для сравнения, у "Сільпо" свежая, еще невареная кукуруза стоит значительно дешевле — от 16,9 гривны за кочан.
Так что переплата на пляже достигает в несколько раз, и это лишь за то, чтобы полакомиться вкусностями прямо у моря.
Хотя сам автор говорит, что это вполне адекватная цена за вкусную кукурузу.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на пляже недешевые не только вкусности, но и еще некоторые услуги. В Одесской области стоимость пользования общественным туалетом достигла 50 гривен с человека за один раз. В комментариях под видео сразу стали обсуждать эту тему.