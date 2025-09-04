Когда потратил всю зарплату в первый день: как смешно назвать расточительного человека

Некоторые утверждают, что это слово имеет и диалектное происхождение

Представьте человека, который получил зарплату и уже через несколько дней остался почти ни с чем — деньги пошли на мелочи, развлечения или необдуманные покупки. В украинском языке для такого случая существует яркое слово — "проциндрювати".

"Телеграф" рассказывает подробно о нем. Этот малоизвестный "клад" означает "тратить что-то напрасно, в основном деньги или имущество".

В народной речи оно имеет несколько вариантов: "циндрити", "розтринькувати", "розбазарювати". Все они передают одно и то же — безответственное отношение к материальным благам.

В украинской литературе немало примеров использования этого слова. Александр Довженко вспоминал о героине, которая "проциндрює свою платню на театральні білети", Юрий Яновский писал о женщине, которая "геть проциндрила все добро сироти". Даже в произведениях Шевченко встречается близкая форма "циндрити" — в значении "расходовать деньги".

Некоторые языковеды отмечают, что это слово имеет диалектное происхождение. В Лубенском уезде на Полтавщине "циндрити" означало "мотать, транжирить".

Сегодня "проциндрювати" используется редко, однако оно метко подчеркивает отрицательный оттенок действия. В отличие от нейтрального "тратить", это слово безупречно описывает картину расточительности. К примеру: "Він проциндрив усю зарплату за 2 дні" — и сразу понятно, что деньги были потрачены нерационально.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в украинском языке есть уникальное и интересное слово, которое ни за что не произнесут россияне. Оно — своеобразная "проверка", подобная известной "паляниці".