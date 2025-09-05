Создал "Антимайдан" и "воюет" на курортах Европы: что известно о депутате Госдумы Саблине, который родился в Мариуполе

Депутат-единорос радовался "освобождению" родного города

Российский чиновник Дмитрий Саблин, у которого в полномасштабную войну нашли квартиры в центре Киева, является уроженцем Мариуполя. Несмотря на то, что курортный город сейчас страдает от российской оккупации, сам депутат Госдумы радуется такому "освобождению" родного города.

Саблин родился 5 сентября 1968 года. Его отец более сорока лет проработал на мариупольском "Азовмаше", возглавляя конструкторский отдел электрогидропривода с момента его создания в 1976 году.

В 1989 году Дмитрий с отличием окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. Служил в 154-м отдельном комендантском полку МВО, пройдя путь от командира взвода до начальника штаба батальона и службы полка. В 1997 году по собственному желанию оставил Вооруженные Силы России и до 2000 года продолжал службу в МЧС.

До войны помогал Мариуполю

Известно, что до 2014 года в городе Саблин построил храм, создал военный музей, поддерживал женскую футбольную команду и стал одним из организаторов конкурса красоты "Мисс Мариуполь 2009". В августе 2013 года за значительный вклад в развитие города Саблину присвоили звание "Почетный гражданин Мариуполя", однако уже в сентябре 2014-го его лишили этого звания за "антиукраинскую политику".

Борьба с "киевским режимом"

В январе 2015 года депутат Госдумы вместе с путинистом Михаилом Пореченковым и лидером "Ночных волков" Александром Залдостановым стал одним из инициаторов движения "Антимайдан", заявленной целью которого было противодействие попыткам организации Евромайдана в России. 2 мая 2018 года внесен в санкционный список Украины. В 2019 году Саблин был назначен исполняющим обязанности секретаря севастопольского отделения партии "Единая Россия".

Сегодня бывший меценат Мариуполя радуется его "освобождению". Также выяснилось, что чиновник был куратором россиян, отправлявших мариупольцев на "фильтрацию" в первые месяцы полномасштабного вторжения.

"Единорос" поздравляет Мариуполь с "освобождением"

В 2022 году Дмитрий получил от диктатора Путина медаль "За отвагу" и так называемую "боевую" награду "За освобождение Мариуполя" по приказу главы самопровозглашенной "ДНР" Дениса Пушилина.

"В Мариуполе прошел торжественный митинг в честь Дня победы". На 3 фото - Дмитрий Саблин

В декабре 2022 года стало известно, что уроженец Мариуполя еще до полномасштабного вторжения России поддержал в Госдуме решение о разрешении ввести российских войск на территорию Украины.

По данным британской разведки, 22 апреля 2024 года "единорос" создал новое резервное подразделение беспилотников "Барс Каскад", призванное обеспечивать участие высокопоставленных лиц РФ в войне против Украины с меньшими рисками прямых боевых действий на фронте. Активного сторонника войны против Украины в 2023 году нашли в "окопе" турецкого курорта.