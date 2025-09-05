Створив "Антимайдан" і "воює" на курортах Європи: що відомо про депутата Держдуми Сабліна, який народився у Маріуполі

Депутат-єдинорос радів "звільненню" рідного міста

Російський чиновник Дмитро Саблін, у якого у повномасштабну війну знайшли квартири у центрі Києва, є уродженцем Маріуполя. Попри те, що курортне місто зараз страждає від російської окупації, сам депутат Держдуми радіє такому "визволенню" рідного міста.

Саблін народився 5 вересня 1968 року. Його батько понад сорок років пропрацював на маріупольському "Азовмаші", очолюючи конструкторський відділ електрогідроприводу з моменту його створення в 1976 році.

1989 року Дмитро з відзнакою закінчив Московське вище загальновійськове командне училище. Служив у 154-му окремому комендантському полку МВО, пройшовши шлях від командира взводу до начальника штабу батальйону та служби полку. 1997 року за власним бажанням залишив Збройні Сили Росії і до 2000 року продовжував службу в МНС.

До війни допомагав Маріуполю

Відомо, що до 2014 року у місті Саблін побудував храм, створив військовий музей, підтримував жіночу футбольну команду та став одним з організаторів конкурсу краси "Міс Маріуполь 2009". У серпні 2013 року за значний внесок у розвиток міста Сабліну надали звання "Почесний громадянин Маріуполя", проте вже у вересні 2014-го його позбавили цього звання за "антиукраїнську політику".

Боротьба з "київським режимом"

У січні 2015 року депутат Держдуми разом із путіністом Михайлом Пореченковим та лідером "Нічних вовків" Олександром Залдостановим став одним з ініціаторів руху "Антимайдан", заявленою метою якого була протидія спробам організації Євромайдану у Росії. 2 травня 2018 року внесено до списку санкцій України. У 2019 році Саблін був призначений виконувачем обов’язків секретаря севастопольського відділення партії "Єдина Росія".

Сьогодні колишній меценат Маріуполя радіє його "визволенню". Також з’ясувалося, що чиновник був куратором росіян, які відправляли маріупольців на "фільтрацію" у перші місяці повномасштабного вторгнення.

"Єдинорос" вітає Маріуполь з "визволенням"

2022 року Дмитро отримав від диктатора Путіна медаль "За відвагу" та так звану "бойову" нагороду "За звільнення Маріуполя" за наказом голови самопроголошеної "ДНР" Дениса Пушиліна.

"У Маріуполі відбувся урочистий мітинг на честь Дня перемоги". На 3 фото — Дмитро Саблін

У грудні 2022 року стало відомо, що уродженець Маріуполя ще до повномасштабного вторгнення Росії підтримав у Держдумі рішення про дозвіл запровадити російські війська на територію України.

За даними британської розвідки, 22 квітня 2024 року "єдинорос" створив новий резервний підрозділ безпілотників "Барс Каскад", покликаний забезпечувати участь високопосадовців РФ у війні проти України з меншими ризиками прямих бойових дій на фронті. Активного прихильника війни проти України у 2023 році знайшли в "окопі" турецького курорту.