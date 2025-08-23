Ни воды в кранах, ни людей на пляжах. Как Россия уничтожает оккупированный Мариуполь (видео)

Ситуация с водоснабжением катастрофическая

Немало оккупированных Россией городов в 2025 году постигла катастрофа с водой. Ведь централизованного водоснабжения в нескольких городах Донецкой области вообще нет. Не исключением стал и Мариуполь.

В сети уже появились свежие видео с оккупированного курорта. Отметим, что большинство водохранилищ Донецкой области обмелело и центральное водоснабжение было остановлено.

На одном из видео показано, как в один из микрорайонов Мариуполя приехала подвозящая воду машина. Однако в глаза бросается не только плакат на авто "Опора России", а сама машина. Если присмотреться, то видно, что это довольно старый грузовик еще времен СССР, такие часто в фильмах о Второй мировой показывают. Однако в кузове лежит огромная ржавая бочка, на которой написано "Вода".

На втором видео уже показывают море. Вода на побережье достаточно чистая, без медуз, но и людей практически нет. Пляж Азовского моря пуст в разгар августовского сезона. Хотя еще до полномасштабного вторжения здесь отдыхали многие туристы, а сейчас только местные.

Что с водой в Мариуполе

С начала лета 2025 года ситуация с водой в оккупированном Мариуполе стала критической, поскольку зафиксировано обмеление Старокрымского водохранилища. Известно, что еще 24 июля в это водохранилище начали перекидывать воду из Павлопольского водохранилища, но это не дало результатов. Сейчас наполнение Старокрымского составляет около 25%. На его высохшем и потрескавшемся дне уже видны мертвые ракі, моллюски и рыба.

Подача воды осуществляется раз в несколько дней, но ее качество ужасное. При этом коммунальная плата на воду не изменилась.

Ранее "Телеграф" рассказывал, во что Россия превратила Левобережный район Мариуполя.