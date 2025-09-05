Один кусок на все случаи жизни. Что делали в СССР с хозяйственным мылом

Сегодня этот товар обходят стороной

Во времена, когда полки магазинов не изобиловали шампунями с аргановым маслом и гелями для душа с ароматом "лес после дождя", у советских граждан было одно универсальное средство — хозяйственное мыло. Его использовали на все случаи жизни.

"Телеграф" расскажет, где его использовали. А также как его делали.

Хозяйственное мыло изготовляют путем омыления животных и растительных жиров (сала, говяжьего жира, растительных масел) с помощью щелочи, таких как гидроксид натрия (каустическая сода). В результате процесса образуются натриевые соли жирных кислот, которые и являются основой мыла, а также образуется глицерин.

Брусок цвета от светло-коричневого до черного с четким штампом "72%" мог заменить целый бытовой отдел современного супермаркета. Его применяли так:

• Для личной гигиены. Мыли им голову – да, без кондиционера и бальзама, но с гарантией скрипучей чистоты. Гели для душа? Нет, не слышали – хозяйственное мыло справлялось и с телом.

• Для дома. Посуда, пол, ковры, даже деревянные доски — все натирали одним и тем же куском. Современные средства "2 в 1" и "3 в 1" могли бы только позавидовать советскому "все в одном".

• Для здоровья. Им подсушивали кожу, мазали раны, даже использовали как средство профилактики простуды.

• Для стирки. Белая рубашка после ручной стирки выглядела настолько сурово, что сама требовала "плана пятилетки".

Сегодня хозяйственное мыло хранится на полках больше, чем "артефакт прошлого". Но для тех, кто застал СССР, оно навсегда осталось символом советской практичности: когда один кусок мыла заменял кучу ненужной химии.

