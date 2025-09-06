Догадаются единицы: как по-украински можно назвать "рюкзак"

Эти слова точно обогатят вашу лексику

Начало сентября у многих украинцев ассоциируется со школой и подготовкой к учебному году, а для родителей важно успеть купить все необходимое. Особого внимания заслуживает рюкзак, который в нашем языке имеет немало интересных вариантов названий.

На сайте "Словотвір" предложили множество альтернативных вариантов данному слову. Как известно, оно взято из немецкого языка и довольно обыденно в разговорах студентов и школьников.

Однако существует и вполне украинский соответствие — "наплічник", описывающий основную функцию этого предмета: ношение на плечах. Еще более архаичный вариант — "заплічник" — сохраняет старинное звучание, встречается в диалектах и литературе середины ХХ века.

Для путешественников и туристов в народной речи встречаются слова "плечак" или "плєцак", которые используют для обозначения специальных туристических рюкзаков. Они звучат разговорнее, но сразу дают понять, что речь идет об удобной сумке для переноски вещей на плечах.

Некоторые диалекты на Полтавщине и в центральной Украине предлагают термин "нарамінник", происходящий от слова "рамена" (плечи) и подчеркивающий способ ношения рюкзака. Иногда можно услышать еще редкие, почти забытые слова — "рубцак", "броцак" или "спиноторба", которые имеют локальное распространение.

Для большей наглядности и современного звучания иногда используют "заплічь" или "звисторба", редко — "вдяганець" или "запузатець", описывающий особенности ношения.

Как видим, украинский язык богат синонимами и локальными вариантами одного предмета.

