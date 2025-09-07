Сразу двух редких насекомых увидели в одном из парков Украины: как они выглядят (фото)
Ученые поделились находками
На территории национального парка "Припять-Стоход" специалисты исследовали местную фауну и обнаружили несколько интересных видов стрекоз, среди которых две новые для Волынского региона.
Ими оказались краснокнижные коромысло зеленобокое (Aeschna affinis) и серолютка рыжая (Sympecma fusca). Кроме того, в парке активно распространяется редкий дозорный-властелин (Anax imperator), как сообщили в публикации в Facebook.
Что это за насекомые
Коромысло зеленобокое (Aeschna affinis) – большая стрекоза с размахом крыльев до 7 см. Тело темно-синее с яркими зелеными пятнами сбоку, глаза зеленые. Происходит из Южной и Центральной Европы, а также Северной Африки. Питается мелкими насекомыми, которых ловит в воздухе.
Сиролютка рыжая (Sympecma fusca) – небольшая, скромно окрашенная стрекоза с коричнево-серым телом, что позволяет ей прятаться среди сухой травы. Она зимует взрослой, в отличие от многих других стрекоз. Ареал охватывает Европу и Западную Азию. Питается мелкими насекомыми и личинками насекомых.
Дозорный властелин (Anax imperator) — одна из крупнейших европейских стрекоз, с размахом крыльев до 11 см. Тело ярко-голубое с зеленоватыми глазами. Распространен в большинстве Европы и Северной Африки. Питается насекомыми, включая других стрекоз, которых ловит в полете.
