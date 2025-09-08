Это настоящее чудо: возле ручьев может расти цветок, который меняет цвет лепестков (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Лепестки цветка имеют сначала белый цвет, но после дождя становятся прозрачными
В мире есть один цветок, который, на первый взгляд, обычный, но он имеет одно удивительное свойство. Растение очень редкое и в Украине оно не зафиксировано.
Речь идет о хрустальном цветке, известном еще как двулистник Грея (Diphylleia grayi). Его особенность заключается в том, что под дождем или при попадании воды нежные белые лепестки становятся прозрачными, словно стекло. Когда лепестки высыхают, они снова приобретают свою белую окраску, как пояснили в публикации в Facebook.
Хрустальный цветок легко узнать по крупным зеленым листьям и небольшим соцветиям с белыми лепестками и желтыми тычинками в центре.
Растение растет преимущественно в горных районах Японии, Китая и Дальнего Востока, предпочитая прохладные, влажные и затененные места вблизи ручьев и источников. А цветет двулисток Грея в конце весны и начале лета — в мае и июне.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине росло редкое растение, выживающее в специфических условиях. Такое впечатление, что ее цветы как плюшевые, потому что покрыты мелкими волосками.