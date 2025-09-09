Растет на склонах, сухих балках и у камней: в Украине цвела редкая пахучая белая красавица (фото)

Природа Украины в очередной раз удивила редким растением

На Днепропетровщине зафиксировали уникальную находку — редкое растение, которое является эндемиком, то есть видом, растущим в пределах ограниченного пространства. Оно имеет вид обычного полевого цветка.

В Верхнеднепровском районе Днепропетровской области биолог Светлана Кияк зафиксировала редкий вид — тысячелистник тонколистный. Он обычно "живет" на песчаных почвах в северо-западной Африке и юго-восточной Европе.

Что это за цветок

Тысячелистник тонколистный относится к семейству астровых. Это многолетнее травянистое растение с тонкими, почти мелкими листьями, благодаря чему и получило свое название. Стебель может достигать до 40-50 сантиметров в высоту.

Как выглядит редкое растение

Цветет растение летом — обычно с июня по август. Цветки мелкие, собраны в щитки белого или розового цвета. Они имеют нежный аромат и привлекают насекомых-опылителей.

Растет тысячелистник тонколистный преимущественно на степных склонах, песчаных почвах, в сухих балках и на каменистых участках. Растение хорошо приспособлено к засушливым условиям, однако исчезает из-за изменения природных ландшафтов и хозяйственной деятельности человека.

