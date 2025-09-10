Эта собака – ужас даже для кинологов: почему эту породу лучше не брать домой (фото)

Самой сложной породой собак является ягд терьер, по словам кинолога

Собаки различаются не только по внешности, но и по сложности в воспитании. Некоторые породы легко поддаются дрессировке и быстро находят контакт с человеком, тогда как другие требуют значительно больше времени из-за сильных инстинктов, высокой энергии или особенностей характера.

Один из таких будет собака породы ягд терьер. Эта порода считается одной из самых сложных для дрессировки, как говорит кинолог Марина Бойко.

Причина не только в сильных инстинктах и высокой активности этих собак, но и в сложностях с концентрацией на человеке. Большинство терьеров отличаются темпераментом, который иногда называют "захолерическим" , то есть очень энергичный, амбициозный, вспыльчивый, целеустремленный и способный к лидерству.

Чем особенно эта порода

Кинолог отмечает, что проблема часто кроется в ожиданиях хозяев. Выбирая терьера, они ориентируются на приятную внешность и маленький размер, но не учитывают, что внутри это очень серьезная и энергичная собака, нуждающаяся в опыте и терпении в воспитании.

