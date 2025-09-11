Укр

На эту игрушку без слез не посмотришь. Во что играли люди в конце 90-х

Игрушка вызвала настоящий ажиотаж и стала символом эпохи

Во второй половине 1990-х годов одной из самых популярных игрушек в мире стал тамагочи — электронный "карманный питомец". Что это за игрушка?

Об этом расскажет "Телеграф". Мы также узнали, как она выглядела в те времена.

Маленькое устройство в форме брелока с экраном и кнопками впервые появилось в Японии в 1996 году, а уже через год приобрело массовую популярность в Европе и странах постсоветского пространства.

Как выглядела игра тамагочи

В чем суть игры тамагочи

Суть игры заключалась в том, что пользователь должен был заботиться о виртуальном существе: кормить его, лечить, убирать и следить за настроением. Если владелец игрушки пренебрегал этими действиями, "питомцу" становилось плохо, а впоследствии он мог даже "умереть". Именно эта особенность сделала тамагочи эмоционально значимым для детей и подростков конца 90-х.

Продавали подделки

На волне популярности появились многочисленные подделки, которые продавались на рынках и стоили в несколько раз дешевле оригинала. Несмотря на примитивную графику и простую механику, игрушка вызвала настоящий ажиотаж и стала символом эпохи.

Сегодня тамагочи считают культовым явлением попкультуры 90-х. Производители время от времени возобновляют выпуск обновленных версий, однако именно те первые модели до сих пор остаются для многих людей предметом ностальгии.

