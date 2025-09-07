Никакого разнообразия, а западное под запретом. Какие фильмы смотрели люди в СССР

Просмотр фильмов был не только развлечением, но и средством воспитания

В Советском Союзе кино являлось одним из главных способов досуга. Просмотр фильмов часто становился событием для всей семьи. У советских зрителей был широкий выбор лент – от собственных киноработ до зарубежных картин, отобранных цензурой.

"Телеграф" расскажет, какие фильмы смотрели в то время. В список вошли 12 фильмов.

Самые популярные жанры СССР

• Комедии. Они собирали миллионы зрителей, потому что давали ощущение легкости и оптимизма. Фильмы "Бриллиантовая рука" (1969), "Кавказская пленница" (1967) или "Иван Васильевич меняет профессию" (1973) стали настоящей классикой.

• Военные драмы. Ленты о Великой Отечественной войне занимали особое место. "Доля человека" (1959), "Они сражались за Родину" (1975), "А звезды здесь тихие" (1972) показывали подвиг и страдания людей на фронте.

• Мелодрамы. В 1970-80-х годах популярными были фильмы о любви и быте советских людей. Самый известный пример – "Москва слезам не верит" (1979).

• Фантастика и приключения. "Гостья из будущего" (1985) и "Солярис" (1972) привлекали внимание поклонников научной фантастики, а "Пираты ХХ века" (1979) стал лидером проката из более чем 87 млн зрителей.

Сейчас эти фильмы не показывают в кинотеатрах и по телевидению, ведь большинство снимали в России, а в Украине уже 11 продолжается война.

Зарубежное кино

Хотя импорт иностранных фильмов ограничивался, советские зрители могли увидеть отборные картины. Часто это были индийские мелодрамы ("Бродяга", "Зита и Гита"), французские комедии с Луи де Фюнесом или итальянские ленты. Они собирали огромные залы и оставляли сильное впечатление, ведь демонстрировали другой образ жизни.

Просмотр фильмов был не только развлечением, но и средством воспитания. Кино поднимало темы патриотизма, дружбы, нравственных ценностей. Часто после премьер герои становились кумирами, их реплики уходили в народные цитаты.

Ранее "Телеграф" писал, что делали в СССР с хозяйственным мылом.