Можете потерять все сбережения: что категорически запрещено делать 12 сентября

В эту пятницу, 12 сентября, согласно новоюлианскому церковному календарю, православные христиане и греко-католики чтят память святого священномученика Автонома Итальянского. До перехода ПЦУ на новый стиль, событие отмечалось 26 сентября.

По церковному преданию Автоном был епископом в городе Пренесте во времена жестоких гонений на христиан при императоре Диоклетиане. Когда гонения усилились, он вынужден был скрыться, но не прекратил миссионерскую деятельность: в доме Корнилия он проповедовал, завлек многих в христианство, построил храм в честь Архангела Михаила.

В конце концов, язычники разрушили другой языческий храм, а Автонома убили во время богослужения. Спустя много лет после смерти святого его мощи нашли нетленными, и в его честь построили церковь.

Традиции и приметы 12 сентября

В народе этот день называли "Артамон-Змеевик". Считалось, что именно сегодня змеи уходят в норы, готовятся к зимней спячке, и лес может быть опасен.

на рассвете роса – ждите хорошего урожая ягод и грибов;

утро солнечное и ясное — день будет теплым;

на дубах и березах уже много опавших листьев — зима не будет холодной;

на деревьях много листьев – ждите суровую зиму.

Роса на траве 12 сентября предвещает хороший урожай. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Что нельзя делать 12 сентября

заниматься тяжелым физическим трудом — можете навлечь усталость и несчастье;

убивать змей — это считается плохим знаком, который может принести несчастье или разлад;

оскорблять людей, сплетничать — негативные эмоции в этот день считают особенно вредными;

заметать в доме – так вы можете "вымести" из дома благополучие и потерять свои сбережения.

Именины 12 сентября

В этот день именины отмечают Даниил, Иван, Николай, Алексей, Афанасий, Семен, Федор.

