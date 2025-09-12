Можете потерять все сбережения: что категорически запрещено делать 12 сентября

Узнайте, какие действия в этот день могут навлечь беду

Цієї п'ятниці, 12 вересня, згідно з новоюліанським церковним календарем, православні християни та греко-католики вшановують пам’ять святого священномученика Автонома Італійського. До переходу ПЦУ на новий стиль, подія відзначалася 26 вересня.

За церковним переказом, Автоном був єпископом у місті Пренесте в часи жорстоких гонінь на християн за імператора Діоклетіана. Коли гоніння посилилися, він змушений був сховатися, але не припинив місіонерську діяльність: у домі Корнилія він проповідував, навернув багатьох до християнства, збудував храм на честь Архангела Михаїла.

Врешті-решт язичники зруйнували інший язичницький храм, а Автонома вбили під час богослужіння. Через багато років після смерті святого його мощі знайшли нетлінними, і на його честь спорудили церкву.

Традиції та прикмети 12 вересня

У народі цей день називають "Артамон-Змійовик". Вважалося, що саме сьогодні змії йдуть у нори, готуються до зимової сплячки, і ліс може бути небезпечним.

на світанку роса — чекайте на гарний урожай ягід і грибів;

ранок сонячний і ясний — день буде теплим;

на дубах і березах уже багато опалого листя — зима не буде холодною;

на деревах багато листя — чекайте на сувору зиму.

Роса на траві 12 вересня віщує про гарний урожай. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Що не можна робити 12 вересня

займатися важкою фізичною працею — можете накликати втому і нещастя;

вбивати змій — це вважається поганим знаком, який може принести нещастя чи розлад;

лихословити, ображати людей, пліткувати — негативні емоції в цей день вважають особливо шкідливими;

замітати в оселі — так ви можете "вимести" з дому добробут і втратити свої збереження.

Іменини 12 вересня

В цей день іменини відзначають Данило, Іван, Микола, Олексій, Опанас, Семен, Федір.

