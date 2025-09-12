Можете потерять все сбережения: что категорически запрещено делать 12 сентября
Узнайте, какие действия в этот день могут навлечь беду
Цієї п'ятниці, 12 вересня, згідно з новоюліанським церковним календарем, православні християни та греко-католики вшановують пам’ять святого священномученика Автонома Італійського. До переходу ПЦУ на новий стиль, подія відзначалася 26 вересня.
За церковним переказом, Автоном був єпископом у місті Пренесте в часи жорстоких гонінь на християн за імператора Діоклетіана. Коли гоніння посилилися, він змушений був сховатися, але не припинив місіонерську діяльність: у домі Корнилія він проповідував, навернув багатьох до християнства, збудував храм на честь Архангела Михаїла.
Врешті-решт язичники зруйнували інший язичницький храм, а Автонома вбили під час богослужіння. Через багато років після смерті святого його мощі знайшли нетлінними, і на його честь спорудили церкву.
Традиції та прикмети 12 вересня
У народі цей день називають "Артамон-Змійовик". Вважалося, що саме сьогодні змії йдуть у нори, готуються до зимової сплячки, і ліс може бути небезпечним.
- на світанку роса — чекайте на гарний урожай ягід і грибів;
- ранок сонячний і ясний — день буде теплим;
- на дубах і березах уже багато опалого листя — зима не буде холодною;
- на деревах багато листя — чекайте на сувору зиму.
Що не можна робити 12 вересня
- займатися важкою фізичною працею — можете накликати втому і нещастя;
- вбивати змій — це вважається поганим знаком, який може принести нещастя чи розлад;
- лихословити, ображати людей, пліткувати — негативні емоції в цей день вважають особливо шкідливими;
- замітати в оселі — так ви можете "вимести" з дому добробут і втратити свої збереження.
Іменини 12 вересня
В цей день іменини відзначають Данило, Іван, Микола, Олексій, Опанас, Семен, Федір.
