Внезапная гроза с градом застигла Киев врасплох: на улицах опять текут реки (видео)

Погода никак не оставит Киев в покое

Пока основная часть Украины наслаждается солнышком и теплом, Киев внезапно ушел под воду. При том, как уже стало традицией для столицы, дороги, а местами и тротуары, превратились в реки.

Кадрами происшествия поделились местные telegram-каналы. Согласно прогнозам синоптиков, в течение 8 сентября дождей и гроз стоит ждать почти по всей Украине, однако пока они прошли лишь в Киевской и Сумской областях.

Хотя в прогнозе УГМЦ сообщалось, что в столице возможен небольшой и кратковременный дождь, но на одном из видео заметно, что из-за капель небо стало полностью серым, а видимость серьезно снизилась.

На других роликах видно, что на дорогах образовались быстрые потоки, через которые машинам приходилось практически плыть.

В некоторых местах сложно пришлось не только водителям, но и пешеходам. Вода там поднялась до уровня голени.

Также появились сообщения о том, что на Позняках пошел град.

Как сообщалось ранее, синоптики прогнозировали, что в Киеве в течение 8-10 сентября будет становиться холоднее. Не в последнюю очередь это произойдет из-за осадков, которые существенно опустят столбики термометров.