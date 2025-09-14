Укр

А вы знали об этой самой полезной функции кота? Сообразительный любимец развеселил украинцев (видео)

Автор
Марта Иваненко
Дата публикации
Автор
Остроумный кот получил известность в соцсети
Остроумный кот получил известность в соцсети. Фото Unsplash

Некоторые комментаторы отметили, что такое поведение животного может закончиться легким кусанием

В соцсетях можно заметить, как славу и расположение людей набирают коты. Так случилось и в этот раз, когда украинец показал, как четырехлапый любимец помогает ему читать книгу.

Ролик опубликовали в TikTok. Конечно, он стал хитом и получил сотни комментариев, лайков и репостов.

На кадрах видно, как кот облизывает палец своего хозяина, имитируя пролистывание страниц в книге. Подпись звучит так: "Нашел самую полезную функцию кота (буктокеры не осуждайте)".

Некоторые комментаторы заметили, что такое поведение животного может закончиться легким кусанием, если терпение иссякнет.

Многие комментаторы сравнили действия кота с работой: он якобы выполняет "служебные обязанности" и заслуживает вознаграждения, а кто-то даже в шутку отметил, что это — эксплуатация кошачьего труда. "Вот трудящееся солнышко. Точно вкусняшки зарабатывают", — говорится в одном из сообщений.

Видео стало поводом для шуток и дружеских обсуждений о том, как домашние животные могут быть полезны неожиданным способом. "А так можно было? Мне кажется, у моего ли в настройках только грызть? Как так запрограммировать кота?", – с юмором спрашивает одна девушка.

Этот короткий и забавный ролик, подпись к которому придает еще больше улыбки, показывает, как домашние животные способны развеселить, удивить людей и своих хозяев.

