С праздником Воздвижения Креста Господня 2025! Красивые открытки для поздравления друзьям и родным
Пожелайте родным в праздник Воздвижения Креста Господня мира и благополучия
Сегодня, 14 сентября, согласно новому календарю, отмечается один из главных христианских праздников — Воздвижение Креста Господня. По старому стилю он отмечается 27 числа.
Воздвижение Креста Господня входит в число двенадцати самых значимых церковных праздников. Этот день напоминает христианам об обретении великой святыни — Креста, на котором распяли Иисуса Христа. По преданию, мать императора Константина, святая Елена, в IV веке нашла его в Иерусалиме. Тогда патриарх Макарий вознес святыню перед народом, чтобы верующие могли поклониться ему и прославить Господа.
"Телеграф" в честь праздника подготовил подборку красивых открыток, чтобы вы могли отправить их своим близким и родным. Пожелайте им скорейшего мира и благополучия!
