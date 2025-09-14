С праздником Воздвижения Креста Господня 2025! Красивые открытки для поздравления друзьям и родным

Пожелайте родным в праздник Воздвижения Креста Господня мира и благополучия

Сегодня, 14 сентября, согласно новому календарю, отмечается один из главных христианских праздников — Воздвижение Креста Господня. По старому стилю он отмечается 27 числа.

Воздвижение Креста Господня входит в число двенадцати самых значимых церковных праздников. Этот день напоминает христианам об обретении великой святыни — Креста, на котором распяли Иисуса Христа. По преданию, мать императора Константина, святая Елена, в IV веке нашла его в Иерусалиме. Тогда патриарх Макарий вознес святыню перед народом, чтобы верующие могли поклониться ему и прославить Господа.

"Телеграф" в честь праздника подготовил подборку красивых открыток, чтобы вы могли отправить их своим близким и родным. Пожелайте им скорейшего мира и благополучия!

