Укр

С праздником Воздвижения Креста Господня 2025! Красивые открытки для поздравления друзьям и родным

Автор
Катерина Любимова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Воздвижение Креста Господня 14 сентября
Воздвижение Креста Господня 14 сентября. Фото Коллаж "Телеграфа"

Пожелайте родным в праздник Воздвижения Креста Господня мира и благополучия

Сегодня, 14 сентября, согласно новому календарю, отмечается один из главных христианских праздников — Воздвижение Креста Господня. По старому стилю он отмечается 27 числа.

Воздвижение Креста Господня входит в число двенадцати самых значимых церковных праздников. Этот день напоминает христианам об обретении великой святыни — Креста, на котором распяли Иисуса Христа. По преданию, мать императора Константина, святая Елена, в IV веке нашла его в Иерусалиме. Тогда патриарх Макарий вознес святыню перед народом, чтобы верующие могли поклониться ему и прославить Господа.

"Телеграф" в честь праздника подготовил подборку красивых открыток, чтобы вы могли отправить их своим близким и родным. Пожелайте им скорейшего мира и благополучия!

Воздвижение Креста Господня 2025
С Воздвижением Креста Господня 2025
Как поздравить с Воздвижением Креста Господня
Открытки с Воздвижением Креста Господня
Открытка с Воздвижением Креста Господня 2025
Картинка с Воздвижением Креста Господня 2025
Воздвижение Креста Господня 14 сентября
С Воздвижением Креста Господня 14 сентября
Поздравления с Воздвижением Креста Господня 14 сентября
Как поздравить с Воздвижением Креста Господня 2025

Ранее "Телеграф" писал о важных государственных праздниках, которые состоятся в сентябре 2025 года. Посмотрите, помните ли вы о них.

Теги:
#Поздравления #Картинки #Открытки #Воздвижение Креста Господня