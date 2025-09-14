Зі святом Воздвиження Хреста Господнього 2025! Гарні листівки для привітання друзям та рідним

Побажайте рідним у свято Воздвиження Хреста Господнього миру та добробуту

Сьогодні, 14 вересня, згідно з новим календарем, відзначається одне з головних християнських свят — Воздвиження Хреста Господнього. За старим стилем його святкують 27 числа.

Воздвиження Хреста Господнього входить до дванадцяти найзначніших церковних свят. Цей день нагадує християнам про віднайдення великої святині — Хреста, на якому розіп’яли Ісуса Христа. За переказами, мати імператора Костянтина, свята Олена, у IV столітті знайшла його в Єрусалимі. Тоді патріарх Макарій підніс святиню перед народом, щоб віряни могли вклонитися йому та прославити Господа.

"Телеграф" на честь свята підготував добірку гарних листівок, щоб ви могли відправити їх своїм близьким та рідним. Побажайте їм якнайшвидшого миру та добробуту!

З Воздвиженням Хреста Господнього 2025

Листівки з Воздвиженням Хреста Господнього

Картинка з Воздвиженням Хреста Господнього 2025

З Воздвиженням Хреста Господнього 14 вересня

Як привітати з Воздвиженням Хреста Господнього 2025

