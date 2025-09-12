Сентябрьские дожди уже на подходе: где и когда ждать осадков и порывистого ветра (карта)

Местами прогнозируют грозы и шторм

Последняя декада сентября в Украине начнется с дождей. Осадки охватят практически все регионы страны, однако продолжительных ливней синоптики не прогнозируют.

В некоторых областях с 17 по 19 сентября дожди будут сопровождаться грозами и порывистым ветром. Об этом "Телеграфу" рассказал известный синоптик Игорь Кибальчич в материале "Серьезные погодные катаклизмы ждут Украину в сентябре. Когда резко похолодает?".

"Существенные осадки будут наблюдаться в период с 17 по 19 сентября. Они постепенно охватят все области Украины, местами будут сопровождаться грозой и порывистым ветром, однако сильных и продолжительных ливней не предвидится", — сказал синоптик.

По данным Ventusky, 17 сентября влажная погода прогнозируется на севере и в западной части Украины. Небольшие дожди пройдут в Киевской области, части Житомирской и Винницкой областей, а также в северных районах Одесщины. Максимальные показатели в этот день составят около 2-3 миллиметров осадков.

Осадки 17 сентября

18 сентября атмосферные фронты принесут дожди только к северу страны. Наибольшие осадки ожидаются в Житомирской области, местами Киевской и Ровенской. Небольшое количество влаги может также выпасть в Закарпатье. Синоптики уточняют, что количество осадков в этот день будет небольшим — около 2 миллиметров.

Осадки 18 сентября

19 сентября зона дождей переместится в восточные и центральные регионы. Осадки пройдут в Харьковской, Полтавской и частично на территории Днепропетровской области. Здесь прогнозируется до 3 миллиметров осадков.

Осадки 19 сентября

Подытоживая, можно отметить, что в период 17-19 сентября следует ожидать умеренных дождей, которые охватят несколько областей Украины, но значительных и продолжительных ливней не предполагается.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в начале сентября погода в Украине была преимущественно солнечной и спокойной, однако вскоре ситуация изменится. С середины месяца синоптики прогнозируют приход западных циклонов, которые принесут дожди и грозы.