Не ждите жары и солнца. Названа дата, когда Украину накроет лютый холод

Погода в Украине может резко ухудшиться с 21 сентября. Ночная температура может быть ниже 10 градусов тепла во многих регионах страны.

Синоптики Ventusky дали прогноз.

По данным метеорологов, самыми холодными в ночные часы станут северо-восточные области Украины. В Харькове ночная температура опустится до +7 градусов тепла, что будет ощутимым контрастом по сравнению с дневными показателями. Днепр также подвергается значительному ночному похолоданию, где термометры покажут около +10 градусов тепла.

В центральной части страны ожидается схожая картина. Киев готовится к ночной температуре на уровне +11 градусов тепла, что станет заметным понижением после теплых дневных часов.

Западные регионы Украины также не уйдут от ночного похолодания, где температура воздуха опустится ниже +10 градусов тепла. Львов зафиксирует ночные показатели на уровне +13 градусов тепла.

Южные области страны будут демонстрировать более мягкие ночные условия. Одесса сохранит относительно комфортную ночную температуру на уровне 16 градусов тепла, что станет самым теплым показателем среди крупных городов Украины.

Погода в Украине ночью 21 сентября

При этом днем по всей стране будет теплая и даже жаркая погода, что нехарактерно для конца сентября. Дневные температуры будут достигать от +21 до +25 градусов тепла, создавая контраст с прохладными ночами и формируя необычные для этого времени года погодные условия.

Погода в Украине днем 21 сентября

Об ухудшении погоды предупреждал и синоптик Игорь Кибальчич. Он говорит, что вторая половина сентября принесет циклоническую активность, которая коснется практически всех регионов.

