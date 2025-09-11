Украина почувствует настоящую осень: когда людям готовиться к смене погоды

Основные изменения в погоде произойдут в конце сентября

В Украине идет резкое изменение погоды — после жарких дней страну ожидает ощутимое похолодание и осадки. Синоптики предупреждают: вторая половина сентября принесет циклоническую активность, которая коснется практически всех регионов.

Об этом "Телеграфу" рассказал известный синоптик Игорь Кибальчич в материале "Серьезные погодные катаклизмы ждут Украину в сентябре. Когда резко похолодает?".

По прогнозам, в период с 17 по 19 сентября на территории Украины пройдут дожди. Осадки распространятся на все области, местами их будут сопровождать грозы и порывистый ветер. В то же время метеоролог уточнил, что сильных или затяжных ливней ожидать не стоит.

Основные изменения в погоде произойдут 19-20 сентября. Именно тогда в результате активизации циклонов начнется поступление холодного воздуха из Европы. Температура заметно снизится: в ночные часы столбики термометров будут колебаться в пределах от +5 до +12°С, а днем максимальные значения будут достигать только +15…+21°С.

Южные области и Крым ощутят это похолодание менее резко — там воздух останется теплее, а температурные контрасты будут мягче. Однако даже в этих регионах будет наблюдаться снижение показателей по сравнению с предыдущим периодом.

