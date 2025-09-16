Франко ее упрекал, а Кобылянская поддерживала: что скрывает история жизни первой украинской феминистки (фото)

Наталья Кобринская — первая украинская феминистка, которая основала "Общество русских женщин"

Когда во второй половине 19 и начале 20 века большинство женщин видели свое будущее только в роли жены и матери, Наталья Кобринская осмелилась говорить о свободе выбора.

Наталья Ивановна Кобринская — это первая украинская феминистка, писательница, основательница феминистической организации и автор первого альманаха на тему гендерного равенства. Она была знакома с выдающимся украинским поэтом Иваном Франко и писательницей Ольгой Кобылянской, которая была с ней бок о бок во время получения знаний, как передает "Телеграф".

Кто такая Наталья Кобринская

8 июня 1855 года в селе Белелуя (ныне Снятинский район, Ивано-Франковская область) родилась Наталья Ивановна Озаркевич, которая впоследствии стала всемирно известной как Наталья Кобринская.

Ранняя жизнь и образование

Наталья выросла в семье греко-католического священника Ивана Озаркевича и ее матери Теофилии Окуневской. Образование получала дома: сначала с учительницей, потом под руководством отца. Кроме родного языка, она изучила польский, немецкий и французский. Отец поддерживал ее интерес к литературе, культуре, идеям гражданской активности, но постоянно напоминал, что женщина должна во всем слушаться мужа.

Первая украинская феминистка Наталья Кобринская

Семья и личная жизнь

В 1874 году Наталья вышла замуж за Теофила Кобринского — талантливого дирижера, фольклориста и общественного деятеля, поддерживающего ее интеллектуальные и общественные стремления.

Муж Наталии Кобринской — Теофил Кобринской

Ее муж принес домой в немецком переводе трактат "О неволе женщин". Книга была написана британским философом, социологом, экономистом и политологом Джоном Стюартом Миллем и его женой, первой английской феминисткой миссис Гарриет Харди Тейлор-Милль. Наталья все больше увлекалась темами освобождения украинских женщин и просвещения сельских девушек.

Однако семейная жизнь быстро прервалась: в 1882 году Теофил неожиданно умер от чахотки во время строительства Украинской мещанской читальни в Снятыне. Эта потеря стала переломным моментом в жизни Натальи, вызвав активизацию ее творчества и общественной деятельности.

Начало общественной и литературной деятельности

После смерти мужа отец отвез Наталью в Вену, где она познакомилась с украинскими литераторами, среди которых был друг Ивана Франко — публицист и литературовед Остап Терлецкий. Именно он поддержал ее в литературе.

Кобринская принесла ему рукопись "Пани Шуминская", которую Терлецкий зачитал на собрании венского студенческого общества "Сечь", представив текст якобы как произведение Анны Струтинской. Выступление вызвало большой интерес, что вдохновило автора продолжать писать.

Друг Ивана Франко – публицист и литературовед Остап Терлецкий

О ее таланте быстро узнал Иван Франко и его соратник Михаил Павлик. Кобринская познакомилась с ними в Коломые в 1883 году. Тогда же авторство писательницы печаталось в альманахах "Заря" и "ЛНВ", а также газетах "Буковина", "Дело", "Луч", "Неделя", "Каменяры".

Однако позже Иван Франко упрекнул Кобринскую в том, что она "написала такую штуку, которой равной вся наша литература галицкая до сих пор не выдала?"

Феминистическая деятельность

В ноябре 1884 года Наталья Кобринская, вместе с Олесей Бажанской, инициировала создание "Общества русских женщин" в Станиславове (ныне Ивано-Франковск). Это была первая женская организация на западноукраинских землях, которая объединила женщин, заинтересованных в культурном, образовательном и гражданском развитии. Наталья возглавила общество и занималась организацией сборников и публикаций для женщин.

В 1887 году при участии Елены Пчилки она издала альманах "Первый венок" — сборник произведений женщин-украинок из разных регионов. Это был один из первых в Украине литературных проектов, в котором женщины сами писали, редактировали и издавали тексты.

Елена Пчилка и Наталья Кобринская — авторы альманаха "Первый венок"

К движению присоединилась также другая известная деятельница — Ольга Кобылянская, которая убедила Кобринскую писать на украинском.

Ольга Кобылянская помогала Наталье Кобринской

Творчество

Наталья Кобринская — автор многих произведений: рассказов, новелл, других прозаических форм. Среди самых известных: "Дух времени", "Ядзя и Катя", "Сказки".

В ее произведениях часто изображалось трагическое положение женщин, их зависимость от социальных и моральных ожиданий, неравенство в образовании, в правах. Она использовала социально-психологический подход, в ее прозе есть элементы анализа социальных явлений, фольклора, морали, а также душевных переживаний.

Умерла Кобринская в 1920 году от тифа в собственном доме.

