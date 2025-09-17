День Веры, Надежды, Любви и матери их Софии: что нельзя делать, чтобы не потерять денежную удачу

В День Веры, Надежды, Любви и матери их Софии следует соблюдать важные запреты и традиции

В среду, 17 сентября, православные и греко-католики, согласно новому церковному календарю, почитают святых мучениц Веру, Надежду, Любовь и их мать Софию. По старому стилю этот праздник припадал на 30 сентября.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

Это церковный праздник в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии, которые жили во II веке в Риме. При императоре Адриане их подвергли жестоким пыткам за отказ поклониться языческим богам. Девочек казнили, а мать София похоронила их и через три дня умерла на их могиле от горя и молитвы. Праздник символизирует стойкость в вере и христианскую любовь.

Что можно делать 17 сентября:

В этот день верующие обращаются с молитвами к мученицам Вере, Надежде, Любови и их матери Софии, прося у них защиты и помощи в трудных ситуациях;

Сегодня необходимо проявлять доброту, поддерживать близких и помогать тем, кто нуждается в заботе;

В этот день можно заниматься делами по дому, укреплять семейные отношения.

Что нельзя делать 17 сентября:

В этот день не рекомендуется ссориться и вступать в конфликты, потому что можно навлечь беды и лишиться удачи;

Нельзя завидовать и злословить, такие поступки могут отнять счастье;

Не стоит занимать и давать деньги в долг — вместе с ними уйдет финансовое благополучие;

Нельзя отказывать в помощи нуждающимся, иначе самому можно столкнуться с трудностями;

Не стоит начинать крупные покупки или заключать сделки, чтобы не утратить удачу в деньгах.

