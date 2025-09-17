Рус

День Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії: що не можна робити, щоб не втратити грошову удачу

Катерина Любимова

День Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії. Фото Колаж "Телеграфу"

У День Віри, Надії, Любові та матері їх Софії слід дотримуватись важливих заборон і традицій

У середу, 17 вересня, православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, шанують святих мучениць Віру, Надію, Любов та їх матір Софію. За старим стилем це свято припадало на 30 вересня.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Це церковне свято на честь святих мучениць Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії, які жили у II столітті в Римі. За імператора Адріана їх піддали жорстоким тортурам за відмову вклонитися язичницьким богам. Дівчаток стратили, а мати Софія поховала їх і через три дні померла на їхній могилі від горя та молитви. Свято символізує стійкість у вірі та християнську любов.

Що можна робити 17 вересня:

  • Цього дня віряни звертаються з молитвами до мучениць Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії, просячи у них захисту та допомоги у важких ситуаціях;
  • Сьогодні необхідно виявляти доброту, підтримувати близьких і допомагати тим, хто потребує турботи;
  • Цього дня можна займатися справами вдома, зміцнювати сімейні стосунки.
Що не можна робити 17 вересня:

  • Цього дня не рекомендується сваритися і вступати в конфлікти, тому що можна залучити біди й позбутися удачі;
  • Не можна заздрити та злословити, такі вчинки можуть забрати щастя;
  • Не варто позичати й давати гроші в борг — разом з ними піде фінансовий добробут;
  • Не можна відмовляти у допомозі нужденним, інакше самому можна натрапляти на труднощі;
  • Не варто розпочинати великі покупки або укладати угоди, щоб не втратити успіх у грошах.

