В столице при поддержке Фонда Андрея Матюхи стартовала программа по безопасности для ремонтников Укренерго

В Киеве прошли первые занятия по домедицинской помощи по программе "Защита ремонтников Укренерго" от FAST: Первая помощь и спецподготовка. Обучение прошли 34 энергетика. Они отрабатывали действия, которые могут стать критическими в случае ранений или травм во время работы.

Фото: FAST

Программа включала практические упражнения: наложение жгутов, тампонаду ран, остановку кровотечений. Также участники осваивали базовые методы сердечно-лёгочной реанимации и оценку состояния пострадавшего. В конце все получили сертификаты, подтверждающие их подготовку.

Фото: FAST

Фонд Андрея Матюхи стал благотворителем инициативы. Организаторы планируют в ближайшее время провести 75 однодневных сессий для ремонтных бригад и технического персонала НЭК "Укренерго". Всего обучение должны пройти около 1500 энергетиков со всей страны.

Тренинги "Защита ремонтников Укренерго" как часть деятельности Фонда Андрея Матюхи

Такие мероприятия стали ответом на вызовы современности. С начала полномасштабного вторжения зафиксировано более 30 массированных атак по энергосистеме. Было повреждено свыше 63 тысяч объектов критической инфраструктуры. Погибли как минимум 160 сотрудников НЭК "Укренерго", более 300 получили ранения. Эти данные подтверждают, насколько сегодня опасна работа ремонтных бригад.

Фото: FAST

"Энергетики выходят на линии во время обстрелов и восстанавливают свет для людей. Мы создали программу, которая даёт им шанс спасти жизнь коллегам ещё до приезда скорой в случае чрезвычайной ситуации", – подчеркнул Андрей Матюха.

Фонд также поддерживает медицинскую и культурную сферы. В 2025 году вместе с Good Donations он обеспечил оборудование для ургентной хирургии "Охматдета". Кроме того, организация присоединилась к проекту "Origami for Ukraine", направленному на сбор средств для реабилитации военных.

Программа для энергетиков стала одним из шагов, которые объединяют заботу о работниках критической инфраструктуры и более широкие социальные инициативы Фонда Андрея Матюхи.