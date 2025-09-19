У столиці за підтримки Фонду Андрія Матюхи стартувала програма з безпеки для ремонтників Укренерго

У Києві відбулися перші заняття з домедичної допомоги за програмою "Захист ремонтників Укренерго" від FAST: Перша допомога і спецпідготовка. Навчання пройшли 34 енергетики. Вони відпрацьовували дії, що можуть стати критичними у випадку поранень чи травм під час роботи.

Фото: FAST

Програма включала практичні вправи: накладання турнікетів, тампонування поранень, зупинку кровотеч. Також учасники освоювали базові методи серцево-легеневої реанімації та оцінку стану постраждалого. Наприкінці всі отримали сертифікати, які підтвердили їхню підготовку.

Фото: FAST

Фонд Андрія Матюхи став благодійником ініціативи. Організатори планують найближчим часом провести 75 одноденних сесій для ремонтних бригад та технічного персоналу НЕК "Укренерго". Загалом навчання мають пройти близько 1500 енергетиків зі всієї країни.

Тренінги "Захист ремонтників Укренерго" як складова діяльності Фонду Андрія Матюхи

Такі заходи стали відповіддю на виклики сьогодення. З початку повномасштабного вторгнення зафіксовано понад 30 масованих атак по енергосистемі. Було пошкоджено понад 63 тисячі об’єктів критичної інфраструктури. Загинули щонайменше 160 працівників НЕК "Укренерго", понад 300 отримали поранення. Ці дані підтверджують, наскільки нині небезпечною є робота ремонтних бригад.

Фото: FAST

"Енергетики виходять на лінії під час обстрілів і відновлюють світло для людей. Ми створили програму, що дає їм шанс врятувати життя колегам ще до приїзду швидкої у разі надзвичайної ситуації", – підкреслив Андрій Матюха .

Фонд також підтримує медичну та культурну сфери. У 2025 році разом з Good Donations він забезпечив обладнання для ургентної хірургії "Охматдиту". Крім того, організація долучилася до проєкту "Origami for Ukraine", спрямованого на збір коштів для реабілітації військових.