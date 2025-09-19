Этот игрушечный телефон был у всех в начале "нулевых": при чем здесь спички

Телефон из спичечных пачек можно было сделать собственноручно, а еще обменять, подарить

В начале 2000-х настоящим трендом среди детей были игрушечные мобильные телефоны. Однако позволить себе такую роскошь могла далеко не каждая семья. Но дети всегда находили выход и включали фантазию и тогда на помощь приходили спички.

"Телеграф" расскажет, как их делали в те времена. Для создания "телефона мечты" потребовалось восемь таких коробочек.

Из них мастерили корпус: формировали раскрывающуюся конструкцию, которая открывалась и закрывалась, напоминая популярные тогда модели мобильных.

Чтобы придать изделию более реалистичный вид, его оклеивали белой бумагой. На лицевой части рисовали цветными ручками или фломастерами клавиатуру, экран и даже логотипы известных брендов. Некоторые добавляли "блестки", журнальные вырезки или цветную изоляционную ленту — чтобы телефон выглядел "круче".

Такой самодельный гаджет был у многих – он становился не только игрушкой, но и поводом для гордости. Ведь телефон из спичечных пачек можно было сделать собственноручно, а еще обменять, подарить или даже устраивать с друзьями "звонки".

Сегодня эти изделия вызывают только улыбку и теплые воспоминания. Но именно они напоминают, что детство "нулевых" было особенным: там, где не хватало денег, всегда хватало креатива и фантазии.

